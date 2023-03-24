Макрон відвідає Китай у супроводі глави Єврокомісії

Президент Франції Еммануель Макрон, який планує візит до Китаю на початку квітня, повідомив, що здійснить його в супроводі глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Я запропонував главі фон дер Ляєн супроводжувати мене частину візиту, щоб представити Пекіну єдиний (європейський) голос", - сказав Макрон у п'ятницю на пресконференції в Брюсселі після завершення саміту Євросоюзу.

У лютому після візиту до Парижа керівника канцелярії комісії ЦК КПК у закордонних справах Ван Ї Єлисейський палац оголосив, що візит президента до Китаю в першій половині року перебуває на стадії підготовки.

Пізніше того самого місяця під час традиційного відвідування паризького сільськогосподарського салону Макрон підтвердив журналістам майбутній візит на початку квітня, не уточнюючи дати.