Політика

20:38 23.03.2023

Угорщина своєю відмовою заарештовувати Путіна в разі його в'їзду продовжує обнуляти свою репутацію"

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Угорщина своєю відмовою заарештовувати Путіна в разі його в'їзду продовжує обнуляти свою репутацію"

Угорщина, як держава-учасниця Римського статуту, своєю відмовою заарештовувати президента РФ Володимира Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС) у разі його в'їзду на угорську територію продовжує обнуляти свою репутацію в Європейському Союзі, вважає радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Вони (Угорщина - ІФ-У) можуть говорити все, що завгодно. Наголошую, міждержавні відносини - не абстракція. Або ти підписуєш документи - Римський статут - для того, щоб виконувати взяті на себе зобов'язання, або ж ти маєш вигляд людини, яка не дотримується свого слова. Тобто, Угорщина продовжує обнуляти свою репутацію. А після цього вона матиме складнощі у спілкуванні з ЄС - це і гроші, і кредити, і ринки збуту", - сказав Подоляк в ефірі телемарафону.

Як наголосив Радник голови ОП, сам факт видачі ордера МКС на арешт Путіна підняв у світі дискусію щодо того, "що таке Росія, як з нею поводитися і чому президент РФ небезпечний" на інший рівень.

"Це важливі дискусії, до яких будуть залучені країни, які займали, зокрема, нейтральну позицію. Сьогодні вони повинні для себе вибрати - або вони на стороні міжнародного права, або вони на стороні злочину як такого", - сказав він.

Як повідомлялося, у четвер представник канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляс заявив, що Угорщина не заарештовуватиме на своїй території Володимира Путіна за ордером МКС у разі його в'їзду.

Він також зазначив, що ратифікація Римського статуту не була імплементована в угорське законодавство, відповідно, арешт російського президента суперечив би Конституції держави.

 

 

 

Теги: #путін #арешт #угорщина #відмова

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