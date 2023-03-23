Очільник МЗС України: Ми задовго до винесення МКС ордера на арешт знали, що розмовляти з Путіним безглуздо

Україна ще задовго до рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт російського президента Володимира Путіна зрозуміла, що розмовляти з ним немає сенсу, він хоче війни і більше вбитих українців, наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми знали задовго до винесення МКС ордера на арешт, що розмовляти з Путіним безглуздо. Рада національної безпеки і оборони України 30 вересня минулого року ухвалила рішення, в якій заявила, що будь-які переговори з Володимиром Путіним неможливі у відповідь на спробу Росії окупувати додаткові українські території", - сказав міністр закордонних справ Кулеба в коментарі виданню Politico.

Водночас Кулеба заявив, що Україна не відкидає категорично ідею переговорів.

Також міністр нагадав, що Україна робила численні спроби досягти мирного врегулювання.

"Україна провела 88 раундів переговорів за посередництва Франції та Німеччини з моменту обрання Зеленського президентом у 2019 році до 24 лютого 2022 року. Росія розтоптала всі ці зусилля і замість цього обрала варварську, геноцидну агресивну війну", - додав міністр.

Кулеба наголосив, що Путін хоче і далі вести війну, "хоче більше вкрадених українських дітей, більше вбитих українців і більше української землі".

"Як боротися з таким злом? Його розтрощують силою", - заявив він.

Водночас очільник МЗС нагадав, що в України є власне бачення миру, викладене у Формулі миру Зеленського із 10 пунктів.

"Ми закликаємо всі країни зосередитися на реалізації формули як на реалістичному шляху до миру, а не на мріях про припинення війни, просячи про це агресора", - сказав Кулеба.