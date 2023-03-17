Політика

12:49 17.03.2023

Глава МЗС України не вважає, що Китай зараз готовий озброювати РФ

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Глава МЗС України не вважає, що Китай зараз готовий озброювати РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не вважає, що зараз для Китаю "настав такий момент, ... коли він готовий озброїти Росію".

Як зазначив Кулеба в інтерв'ю ВВС Україна, президент України Володимир Зеленський готовий до телефонної розмови з лідером КНР Сі Цзіньпіном, і додав: "Я не думаю, що зараз для Китаю настав такий момент... коли він готовий озброїти Росію".

Зустрічі між Сі Цзіньпіном і президентом Зеленським поки що не відбулося, хоча очікується, що китайський лідер 20-22 березня відвідає Москву.

 

Теги: #китай #мзс #кулеба

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