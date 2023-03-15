Зеленський, Притула та Подоляк лідирують у рейтингу політиків і громадських діячів, яким довіряють українці

Президент України Володимир Зеленський, волонтер Сергій Притула та радник голови Офісу президента Михайло Подоляк лідирують у рейтингу політиків і громадських діячів, яким довіряють українці, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 22 лютого до 1 березня 2023 року в межах проєкту Програми MATRA, яку фінансує посольство Нідерландів в Україні.

Як повідомляють у пресрелізі з результатами опитування, оприлюдненому в середу, В. Зеленському довіряють 85% респондентів, С. Притулі - 65%, М. Подоляку - 59,5%.

Більше половини українців довіряють також меру Києва Віталію Кличку (58% респондентів), секретареві Ради нацбезпеки і оборони України Олексію Данілову (55%), прем'єр-міністру Денису Шмигалю (52%), а також міністру оборони Олексію Резнікову (51%).

Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, голові Офісу президента Андрію Єрмаку (відповідно 41% і 36%), спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку (відповідно 35% і 27%), активісту і волонтеру Сергію Стерненку (відповідно 29% і 18%), міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку (відповідно 27% і 17%).

Водночас більшість опитаних не довіряють нардепам Юрію Бойку (82%) і Юлії Тимошенко (76%), п'ятому президенту України, нардепу Петру Порошенку (65%), ексраднику Офісу президента Олексію Арестовичу (59%). Частіше висловлюють недовіру, ніж довіру, також голові парламентської фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії (відповідно 39% і 27%).

"Порівняно з 2021 роком зросла частка тих, хто довіряє В. Зеленському (з 33% до 85%), С. Притулі (з 22% до 65%), В. Кличку (з 26% до 58%), О. Данілову (з 12% до 55%), Д. Шмигалю (з 11% до 52%), А. Єрмаку (з 10% до 41%), С. Стерненку (з 15% до 29%), П. Порошенку (з 18% до 24%). За цей же період зменшилася частка тих, хто довіряє Ю. Бойку (з 18% до 6%) та Ю. Тимошенко (з 20% до 13%)", - підсумували соціологи.

Соціологічне опитування проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 22 лютого до 1 березня 2023 року в межах проєкту Програми MATRA, яку фінансує посольство Нідерландів в Україні, на території 22 областей України та у м. Києві (на території Луганської та Донецької областей, в АРК та м. Севастополі опитування не проводилося, а в Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях дослідження проводилося лише на тих територіях, які контролює уряд України та на яких не ведуться бойові дії).

У межах опитування методом face-to-face було опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.