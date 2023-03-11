Політика

07:50 11.03.2023

Байден і фон дер Ляєн: Ми разом у нашій непохитній підтримці України стільки, скільки буде потрібно - спільна заява

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Байден і фон дер Ляєн: Ми разом у нашій непохитній підтримці України стільки, скільки буде потрібно - спільна заява

Президенти США та Європейської комісії Джо Байден і Урсула фон дер Ляєн виступили зі спільною заявою, в якій запевнили, що США і ЄС стоять разом у непохитній підтримці України у війні, яку проти неї розв'язала Росія.

Як повідомляє в п'ятницю Європейська комісія, спільну заяву про відносини США та ЄС було ухвалено в рамках візиту президента Єврокомісії до США. Питанню співпраці США та ЄС у сфері підтримки України, проти якої РФ веде війну агресії, присвячено окремий розділ під назвою "Разом боремося за припинення війни Росії проти України".

"Сполучені Штати та Європейський союз зайняли тверду та єдину позицію проти незаконної, нічим не виправданої та нічим не спровокованої війни Росії проти України. Ми разом із широкою коаліцією партнерів запровадили швидкі та широкомасштабні санкції, які скорочують доходи Росії для фінансування її війни та її військово-промислової бази. Путін думав, що розділить нас, а тим часом ми єдині як ніколи. Ми разом у нашій непохитній підтримці України стільки, скільки буде потрібно", - сказано в заяві.

Фон дер Ляєн і Байден нагадали, що рік тому США та Європейська комісія створили "нове партнерство, щоб швидко знизити залежність Європи від російських викопних видів палива та прискорити перехід Європи до "зеленої" енергетики", яке "перевершило наші цілі, забезпечивши постачання зрідженого природного газу зі США до Європи більш як удвічі, порівняно з нашим базовим планом".

Вони також відзначили значні зусилля Європи з диверсифікації енергопостачань і прискорення переходу до енергетичного сектору, які допомогли обмежити вплив глобальної енергетичної кризи в Європі. "Ми продовжимо спільну роботу з підвищення енергетичної безпеки та стійкості в Європі за рахунок диверсифікації джерел, зниження споживання енергії та зниження залежності Європи від викопного палива. Ми також продовжимо нашу тісну координацію для підтримки енергетичної безпеки України за допомогою її подальшої інтеграції в енергетичні ринки Європи", - сказано в заяві.

Торкаючись питання санкцій для РФ, Байден і фон дер Ляєн констатували, що було ухвалено "безпрецедентні, скоординовані та ефективні санкції та інші економічні заходи, щоб ще більше послабити здатність Росії вести незаконну війну та її військово-промислову систему". "Ми поглиблюємо нашу спільну роботу з агресивного забезпечення дотримання наших санкцій і заходів експортного контролю, а також із припинення та стримування обходу санкцій, щоб закрити доступ Росії до всіх ресурсів, які можуть підтримувати її військову машину", - ідеться в заяві.

Президенти зазначили, що в рамках цього вони роблять "нові спільні кроки, щоб націлитися на додаткових суб'єктів із третіх країн у всьому світі і підірвати підтримку війни Росії з будь-якого куточка світу, де вона буде встановлена". "Ми працюємо синхронно, щоб ще більше обмежити російські доходи, забезпечивши водночас безперервне постачання енергоносіїв до країн із ринком, що формується, і країн, що розвиваються, через обмеження цін G7+ на морську сиру нафту і нафтопродукти російського походження. Ми продовжимо спільну роботу з посилення наших економічних обмежень, щоб гарантувати, що витрати незаконної війни для Росії продовжують зростати", - заявили вони.

Крім того, фон дер Ляєн і Байден зазначили, що США та ЄС працюють над тим, щоб гарантувати Україні необхідну безпеку, економічну та гуманітарну підтримку стільки, скільки буде потрібно. "Ми разом працювали над тим, щоб забезпечити Збройні сили України військовою технікою і провести навчання, необхідне для захисту від російської агресії. Ми разом з Україною є співголовами Міжвідомчої координаційної платформи донорів і, згідно з її європейським курсом, допомагаємо просувати програму реформ України, закладаємо основу для сталого зростання і реконструкції, а також забезпечуємо надання допомоги в послідовний, прозорий і підзвітний спосіб", - йдеться в заяві.

Президенти запевнили, що вони, як і раніше, віддані наданню та мобілізації міжнародної підтримки, зокрема з боку приватного сектору, для економічної та фінансової стабільності України. "Ми підтримуємо Міжнародний валютний фонд, який реалізує до кінця березня 2023 року амбітну програму з надання необхідної бюджетної підтримки Україні впродовж усього 2023 року і після нього", - додали вони.

 

 

Теги: #сша #україна #підтримка #єк

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