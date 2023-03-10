Політика

12:50 10.03.2023

Макрон призначив спеціального посланника з питань допомоги та відновлення України

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Макрон призначив спеціального посланника з питань допомоги та відновлення України

Президент Франції Еммануель Макрон призначив колишнього віцепрезидента Європейського банку реконструкції та розвитку з політики та партнерств П'єра Гайльбронна спецпосланником з питань допомоги та відновлення України.

"Для мене надзвичайна честь отримати довіру Еммануеля Макрона, який призначив мене спеціальним посланником з питань допомоги та відновлення України. З огляду на цей величезний виклик я прагнутиму координувати й активізувати зусилля Франції з відновлення України", - написав у він у твіттері.

 

Теги: #франція #відновлення #макрон

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