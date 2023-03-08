Політика

00:40 08.03.2023

Байден і Макрон обговорили Україну та Китай - Білий дім

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Президенти США Джозеф Байден і Франції Емманюель Макрон обговорили під час телефонної розмови допомогу Україні, повідомив Білий дім.
"Лідери двох країн обговорили підтримку України... включно із зобов'язанням і надалі надавати Україні допомогу у сфері безпеки і карати Росію за її агресію", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що під час розмови Байден і Макрон також обговорили співробітництво між США і Францією в Індо-Тихоокеанському регіоні "і спільні зусилля з реагування на виклики, які створює КНР для світопорядку, заснованого на правилах".
"Лідери підтвердили намір здійснювати тісну координацію щодо прискорення переходу до економіки, що ґрунтується на екологічно чистій енергії", - підкреслюється в повідомленні.

Теги: #сша #китай #україна #франція

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