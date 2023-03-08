Байден і Макрон обговорили Україну та Китай - Білий дім

Президенти США Джозеф Байден і Франції Емманюель Макрон обговорили під час телефонної розмови допомогу Україні, повідомив Білий дім.

"Лідери двох країн обговорили підтримку України... включно із зобов'язанням і надалі надавати Україні допомогу у сфері безпеки і карати Росію за її агресію", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що під час розмови Байден і Макрон також обговорили співробітництво між США і Францією в Індо-Тихоокеанському регіоні "і спільні зусилля з реагування на виклики, які створює КНР для світопорядку, заснованого на правилах".

"Лідери підтвердили намір здійснювати тісну координацію щодо прискорення переходу до економіки, що ґрунтується на екологічно чистій енергії", - підкреслюється в повідомленні.