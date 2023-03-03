Блінкен поінформував главу МЗС України про дискусії на G20

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який поінформував про дискусії на зустрічі G20, також сторони обговорили створення Спеціального трибуналу у справі про агресію проти України.

"Я провів розмову з Ентоні Блінкеном, який поінформував мене про свої дискусії на G20. Я детально зупинився на наших подальших кроках щодо створення Спеціального трибуналу у справі про агресію проти України: наше наступне велике завдання - забезпечити відповідальність керівництва Росії. Скоординовані зусилля мають ключове значення", - написав Кулеба у твіттері.