Політика

11:56 03.03.2023

Блінкен поінформував главу МЗС України про дискусії на G20

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Блінкен поінформував главу МЗС України про дискусії на G20

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який поінформував про дискусії на зустрічі G20, також сторони обговорили створення Спеціального трибуналу у справі про агресію проти України.

"Я провів розмову з Ентоні Блінкеном, який поінформував мене про свої дискусії на G20. Я детально зупинився на наших подальших кроках щодо створення Спеціального трибуналу у справі про агресію проти України: наше наступне велике завдання - забезпечити відповідальність керівництва Росії. Скоординовані зусилля мають ключове значення", - написав Кулеба у твіттері.

 

Теги: #g20 #мзс #кулеба

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