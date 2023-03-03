Є шанс, що питання початку переговорів Брюсселя з Києвом про членство в ЄС буде на порядку денному до кінця нинішнього року - європейський дипломат

Високопоставлений дипломат Європейського союзу говорить про шанс розгляду лідерами ЄС питання початку переговорів з Києвом про вступ вже до кінця нинішнього року.

Спілкуючись у четвер у Брюсселі з журналістами, він сказав: "Ми повинні, з одного боку, охороняти чистоту нашого процесу, щоб було досягнуто мінімуму стандартів, але я думаю, що стосовно початку переговорів є елемент політичної оцінки, який візьме до уваги доповідь Комісії в такий спосіб, що може дозволити почати переговори про вступ. Я думаю, що якщо доповідь Комісії буде позитивною, і якщо український уряд виконає критерії, то є дуже ймовірний шанс, що це буде на порядку денному Європейської ради до кінця року".

Він порівняв ситуацію з питанням про початок переговорів із питанням надання Україні статусу кандидата. "Рік тому, коли ми говорили про статус кандидата, багато хто думав, що це нереально (статус кандидата було надано 17 червня минулого року). Зараз, я думаю, ми в аналогічній ситуації щодо питання про початок переговорів про членство", - констатував дипломат ЄС.

При цьому він відзначив "досить вражаючі зусилля" України щодо виконання порядку денного реформ. "Команда працює дуже важко за всіма пріоритетами, які були визначені Комісією щодо Україні. Моє відчуття з обговорення, яке було у президента (Європейської ради Шарля Мішеля) із Зеленським, таке, що це надзвичайно важливо для Зеленського, і він хоче робити абсолютно все, що він може, щоб провести необхідні реформи, навіть під час війни, щоб зробити так, щоб звіт Комісії був позитивний", - розповів співрозмовник журналістам.

Крім того, за словами дипломата ЄС, є різне трактування різними державами-членами, чи "умови, що містяться в думці Комісії, які мають виконати українці, чи це для статусу кандидата, чи це умови для початку переговорів". "Щодо цього є різні думки, але ми бачили, що трапилося стосовно статусу кандидата минулого року. Я думаю, ми побачимо, що українське керівництво буде прихильне зробити абсолютно все, що вони можуть, щоб звіт Комісії був позитивним", - додав він.