Політика

22:44 02.03.2023

США у п'ятницю оголосять про пакет військової допомоги Україні - Білий дім

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США у п'ятницю оголосять про пакет військової допомоги Україні - Білий дім

Адміністрація США у п'ятницю повідомить про новий пакет військової допомоги, заявив у четвер представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Завтра США оголосять про черговий пакет допомоги Україні", - сказав він у четвер під час брифінгу у Білому домі.

За словами Кірбі, "пакет включатиме, насамперед, боєприпаси, які будуть потрібні українцям для вже отриманих ними систем озброєння, у тому числі - для реактивних систем залпового вогню HIMARS та артилерії".

Теги: #сша #допомога

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