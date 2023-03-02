США у п'ятницю оголосять про пакет військової допомоги Україні - Білий дім

Адміністрація США у п'ятницю повідомить про новий пакет військової допомоги, заявив у четвер представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Завтра США оголосять про черговий пакет допомоги Україні", - сказав він у четвер під час брифінгу у Білому домі.

За словами Кірбі, "пакет включатиме, насамперед, боєприпаси, які будуть потрібні українцям для вже отриманих ними систем озброєння, у тому числі - для реактивних систем залпового вогню HIMARS та артилерії".