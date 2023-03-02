ЦВК не визнала наступних у списку після Королевської та Волошина народними депутатами через судову заборону діяльності "ОПЗЖ"

Центральна виборча комісія, як і раніше, з огляду на рішення суду про заборону діяльності партії "Опозиційна платформа - За життя", не визнала народними депутатами наступних за черговістю кандидатів у виборчому списку політсили з огляду на дострокове припинення повноважень народних депутатів України обраних від неї Наталії Королевської та Олега Волошина.

"ЦВК взяла до уваги рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 червня 2022 року, залишене без змін постановою Верховного Суду від 15 вересня 2022 року, яким заборонено діяльність зазначеної політичної партії. ЦВК визнала заборону діяльності політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" рішенням суду, яке набрало законної сили, обставиною, що унеможливлює ухвалення комісією рішення щодо визнання обраними народними депутатами України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі наступних за черговістю кандидатів у виборчому списку зазначеної політичної партії відповідно до закону України "Про вибори народних депутатів України", - наголошується в повідомленні пресслужби.

Як повідомлялося, 24 лютого Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Наталії Королевської та Олега Волошина (група "Платформа за життя і мир). Вони були обрані на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя".