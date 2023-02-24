Політика

13:29 24.02.2023

ВР закликала світ збільшити допомогу Україні та посилити санкції проти РФ - звернення в річницю повномасштабного вторгнення

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ВР закликала світ збільшити допомогу Україні та посилити санкції проти РФ - звернення в річницю повномасштабного вторгнення

Верховна Рада на засіданні у п'ятницю ухвалила звернення до парламентів і урядів демократичних держав і міжнародних організацій у зв'язку з річницею початку повномасштабної загарбницької війни РФ проти України та закликала міжнародну спільноту збільшити допомогу Україні, посилити санкції проти РФ, визнати РФ державою - спонсором тероризму, а її дії - геноцидом українського народу.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №9034 підтримали 313 народних депутатів, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграмі.

Українські парламентарії вважають за необхідне сприяти розширенню можливостей військово-технічного співробітництва з Україною та збільшенню допомоги відповідно до потреб сил безпеки та оборони України в певних зразках озброєння і військової техніки, включно з сучасними танками, літаками й ракетами дальнього радіусу дії.

Документ містить заклик посилити санкційний тиск на РФ з метою припинення війни та запобігання створеній нею глобальній світовій кризі.

Також Верховна Рада закликала світову спільноту підтримати запропоновану президентом України Володимиром Зеленським Формулу миру. У зверненні наголошується, що вона дасть змогу відновити міжнародний порядок, що базується на міжнародному праві, відновити територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних державних кордонів, притягнути до відповідальності винних у розв'язанні війни та скоєнні воєнних злочинів проти населення України, унеможливити повторне вчинення будь-якої агресії в майбутньому, а також унеможливити ядерний і продовольчий шантаж.

Народні депутати наголошують на важливості використовувати всі інструменти, зокрема Міжнародний кримінальний суд (МКС), з метою притягнення до відповідальності осіб, винних у скоєнні воєнних злочинів і злочинів проти людяності на території України, а також притягнення до відповідальності воєнно-політичного керівництва РФ за скоєння злочину агресії шляхом створення спеціального міжнародного трибуналу.

Крім того, Верховна Рада закликає парламенти, уряди демократичних держав і міжнародні організації напрацювати механізми використання заморожених активів, рухомого і нерухомого майна громадян РФ за кордоном з метою компенсації Україні завданих збитків. Також у документі міститься заклик щодо документування моніторинговою місією Міжнародного агентства з атомної енергії всі факти впливу на ядерну та радіаційну безпеку, що виникають унаслідок російської агресії, вжити заходів щодо реалізації програми "Зерно з України" та ініціативи "Марафон чесності".

Джерело: https://t.me/yzheleznyak/3560

Теги: #рада #війна

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