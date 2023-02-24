Політика

13:01 24.02.2023

Під чергові санкції США проти РФ підпадуть понад 200 фізичних і юридичних осіб - Білий дім

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Під чергові санкції США проти РФ підпадуть понад 200 фізичних і юридичних осіб - Білий дім

США в координації з партнерами з G7 у п'ятницю запровадять чергові санкції проти Росії: вони охоплять понад 200 фізичних і юридичних осіб, причому не лише тих, що базуються в РФ, повідомляє Білий дім.

"Санкції буде запроваджено проти понад 200 осіб і юросіб, причому не лише з Росії, а й з інших країн - у Європі, Азії та на Близькому Сході", - ідеться в повідомленні. У ньому зазначено, що йдеться про людей і структури, які допомагають російському військово-промисловому комплексу.

"Ми в координації з союзниками і партнерами також запровадимо санкції проти дюжини російських фінансових інститутів, а також проти російських офіційних осіб", - зазначає Білий дім.

"Санкції також торкнуться майбутніх можливостей Росії у сфері енергетики. Це буде зроблено у такий спосіб, щоб мінімізувати перебої постачань на ринки. США також розширюють санкції на російські метали, гірничодобувну галузь", - повідомляють в адміністрації США.

Теги: #сша #санкції

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