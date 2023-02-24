Політика

12:54 24.02.2023

Президент Єврокомісії: Початок переговорів про вступ до ЄС залежить безпосередньо від України

1 хв читати
Президент Єврокомісії: Початок переговорів про вступ до ЄС залежить безпосередньо від України

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн знову наголошує, що час початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу залежить від реалізації необхідних для цього реформ.

"Процес вступу - це процес, який оцінюється за заслугами й залежить від країни-кандидата. І дивовижно бачити прагнення України йти через цей процес із неймовірною швидкістю. Їм (українцям) потрібно зробити ще багато, і вражає, як вони, б'ючись у війні, досягають результатів", - сказала вона у п'ятницю в Таллінні на пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів.

За її словами, такі результати також свідчать про "функціонування адміністрації та надзвичайно високий рівень цифровізації державної адміністрації, що дуже вражає". "Тому це, звісно, в руках українців, як вони реформуються, як вони покращують статус своєї країни, і ми в Європейській Комісії їх підтримуємо. Вражає сильне бажання України приєднається до ЄС, бажання ретельно реформувати свою країну, і все це в той час, коли вони борються з агресором. Це в їхніх руках. Щодо процесу, то навесні в нас буде усна презентація державам-членам досягнутого прогресу, але важливішою є доповідь восени, в якій будуть усі країни-кандидати та їхній прогрес за рік", - пояснила фон дер Ляєн.

Теги: #україна_єс #урсула_ляєн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:17 18.02.2023
Голова Єврокомісії: військову допомогу Україні потрібно прискорити, зокрема збільшити виробництво боєприпасів

Голова Єврокомісії: військову допомогу Україні потрібно прискорити, зокрема збільшити виробництво боєприпасів

19:34 03.02.2023
Єврокомісія надасть EUR1 млрд на відновлення інфраструктури - фон дер Ляєн

Єврокомісія надасть EUR1 млрд на відновлення інфраструктури - фон дер Ляєн

18:55 03.02.2023
Президент Європейської комісії про вступ України до ЄС: Немає чітких часових рамок, є цілі, яких необхідно досягти

Президент Європейської комісії про вступ України до ЄС: Немає чітких часових рамок, є цілі, яких необхідно досягти

18:39 03.02.2023
Десятий пакет санкцій ЄС передбачає обмеження на EUR10 млрд - фон дер Ляєн

Десятий пакет санкцій ЄС передбачає обмеження на EUR10 млрд - фон дер Ляєн

14:42 03.02.2023
Єврокомісія оприлюднила звіт про відповідність України законодавству ЄС

Єврокомісія оприлюднила звіт про відповідність України законодавству ЄС

09:37 03.02.2023
Перспективу вступу України до ЄС та відновлення країни обговорить двосторонній саміт у Києві

Перспективу вступу України до ЄС та відновлення країни обговорить двосторонній саміт у Києві

07:17 03.02.2023
Євросоюз продовжить приймати українських біженців, скільки це буде необхідно – єврокомісар Йогансон

Євросоюз продовжить приймати українських біженців, скільки це буде необхідно – єврокомісар Йогансон

18:47 02.02.2023
Шмигаль: До кінця 2023 року хочемо бути готовими до переговорів про членство в ЄС і до кінця 2024 року – готовими до членства

Шмигаль: До кінця 2023 року хочемо бути готовими до переговорів про членство в ЄС і до кінця 2024 року – готовими до членства

18:20 02.02.2023
Єврокомісія запропонує продовжити на рік пільговий режим імпорту з України

Єврокомісія запропонує продовжити на рік пільговий режим імпорту з України

17:47 02.02.2023
Голова Європейської комісії запропонувала Україні взяти участь у системі спільних закупівель газу

Голова Європейської комісії запропонувала Україні взяти участь у системі спільних закупівель газу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Десятий пакет санкцій для РФ майже узгоджено, робота триває - посол Польщі в ЄС

Союзники по НАТО в роковини повномасштабного нападу РФ на Україну виступили із заявою

Китай представив свій мирний план

Посол США в ООН: 141 країна сказала Росії - виведи війська з України!

ВР має намір заборонити поширення інформації про пленарне засідання

ОСТАННЄ

Під чергові санкції США проти РФ підпадуть понад 200 фізичних і юридичних осіб - Білий дім

Десятий пакет санкцій для РФ майже узгоджено, робота триває - посол Польщі в ЄС

Арахамія про мирний план Китаю: В ньому немає пункту про термінове виведення військ РФ з України

Союзники по НАТО в роковини повномасштабного нападу РФ на Україну виступили із заявою

Велика Британія розширює антиросійські санкції

Китай представив свій мирний план

Посол США в ООН: 141 країна сказала Росії - виведи війська з України!

ВР має намір заборонити поширення інформації про пленарне засідання

Нардепа Лероса відсторонили від участі в роботі ВР до кінця війни - Гончаренко

Лідери "Бухарестської дев'ятки" підтримали євроатлантичні прагнення України - заява

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА