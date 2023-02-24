Президент Єврокомісії: Початок переговорів про вступ до ЄС залежить безпосередньо від України
Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн знову наголошує, що час початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу залежить від реалізації необхідних для цього реформ.
"Процес вступу - це процес, який оцінюється за заслугами й залежить від країни-кандидата. І дивовижно бачити прагнення України йти через цей процес із неймовірною швидкістю. Їм (українцям) потрібно зробити ще багато, і вражає, як вони, б'ючись у війні, досягають результатів", - сказала вона у п'ятницю в Таллінні на пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів.
За її словами, такі результати також свідчать про "функціонування адміністрації та надзвичайно високий рівень цифровізації державної адміністрації, що дуже вражає". "Тому це, звісно, в руках українців, як вони реформуються, як вони покращують статус своєї країни, і ми в Європейській Комісії їх підтримуємо. Вражає сильне бажання України приєднається до ЄС, бажання ретельно реформувати свою країну, і все це в той час, коли вони борються з агресором. Це в їхніх руках. Щодо процесу, то навесні в нас буде усна презентація державам-членам досягнутого прогресу, але важливішою є доповідь восени, в якій будуть усі країни-кандидати та їхній прогрес за рік", - пояснила фон дер Ляєн.