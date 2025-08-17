Фон дер Ляєн: головне – це припинення вбивств, і не важливо, називається це припиненням вогню чи мирною угодою

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відзначає важливість припинення вбивств українців з боку РФ і несуттєвість оформлення це в домовленість про припинення вогню чи в мирну угоду.

Про це вона сказала у неділю в Брюсселі під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським підходу до преси по завершенню двосторонньої зустрічі, відповідаючи на запитання журналістів, чи погоджується вона з президентом США Дональдом Трампом стосовно того, що немає потреби в припиненні вогню, і що мирні переговори мають розпочатися негайно.

"Я думаю, що важлива не термінологія. Важливим є, і це важливо, який буде ефект. І результатом має бути припинення вбивств. Це найважливіша частина, незалежно від того, чи називаємо ми це припиненням вогню, чи мирною угодою. Припинення вбивств – це пункт номер один", - пояснила фон дер Ляєн.

У цьому зв’язку президентка Єврокомісії висловилася за те, щоб "якомога швидше провести тристоронню зустріч між президентом України, президентом Сполучених Штатів та президентом Росії".

"І я вважаю, що дуже важливо дотримуватися чітких часових рамок. Тож важливий не сам термін, а зміст", - додала фон дер Ляєн.