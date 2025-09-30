Президентка Єврокомісії продовжує просувати ідею репараційного кредиту для України, який базується на іммобілізованих російських активах

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн продовжує просувати ідею репараційного кредиту для України, який базується на іммобілізованих російських активах і буде повернений тільки у випадку сплати Росією репарацій.

Про це вона заявила перед початком засідання Колегії європейських комісарів у спільній з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заяві у вівторок в приміщенні ЄК в Брюсселі.

"Якщо ми продовжуватимемо вважати, що Україна є нашою першою лінією оборони, ми повинні збільшити військову допомогу Україні. Тому, конкретно, ми домовилися з Україною, що зараз на дрони буде витрачено загалом 2 млрд євро. Це дозволяє Україні розширити свої можливості та використовувати їх на повну потужність, і, звичайно, це також дозволить Європейському Союзу скористатися цією технологією. Однак, нам потрібне більш структурне рішення для військової підтримки, і саме тому я запропонувала ідею репараційного кредиту, який базується на іммобілізованих російських активах", - сказала фон дер Ляєн.

Президентка ЄК пояснила, що "кредит буде видано не одним платежем, а траншами та з певними умовами, і ми зміцнимо нашу власну оборонну промисловість, забезпечивши використання частини кредиту для закупівель у Європі та з Європою". "Важливо, щоб не було конфіскації активів. Україна повинна повернути кредит, якщо Росія сплачує репарації - винуватець має нести відповідальність", - наголосила фон дер Ляєн.