Політика

12:38 24.02.2023

Арахамія про мирний план Китаю: В ньому немає пункту про термінове виведення військ РФ з України

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Арахамія про мирний план Китаю: В ньому немає пункту про термінове виведення військ РФ з України

У презентованому Китаєм мирному плані щодо припинення російсько-української війни немає пункту про необхідність терміново виводити війська Російської Федерації за межі України, заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Щодо китайського плану, я його ретельно вивчав, потрібно буде робити ще детальний аналіз – треба, щоб професійні дипломати цим займалися. Але, на перший погляд, попри те, що вони говорять про необхідність поважати суверенітети кожної країни, потім ніде не мають на увазі, що треба терміново виводити війська за кордони України. Тобто немає такого пункту взагалі", - сказав Арахамія в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у п'ятницю.

Водночас парламентарій вважає, що позиція Китаю утриматися під час голосування в Генасамблеї ООН за резолюцію щодо війни в Україні "дає конкретний такий натяк, що вони хочуть зрештою підігравати російській версії так званих мирних переговорів".

"Тобто хочуть, щоб ми сідали вже за стіл, про щось там розмовляли, про щось домовлялися, а поки що російські танки вбиватимуть наших громадян. Це неприйнятна позиція. І це головний пункт, з якого все має починатися: спочатку нехай ідуть туди, де вони (росіяни - ІФ-У) були, виводять (війська - ІФ-У) за кордони України 1991 року, а потім будемо сідати за стіл і вести перемовини", - наголосив Арахамія.

Теги: #китай #арахамія

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