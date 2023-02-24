Велика Британія розширює антиросійські санкції

Міністерство закордонних справ Великої Британії в п'ятницю оголосило про розширення санкцій щодо Росії у зв'язку з військовою агресією проти України.

"Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі оголосив сьогодні про новий пакет скоординованих на міжнародному рівні санкцій і заходів у сфері торгівлі щодо Росії. Зокрема, запроваджено заборону на експорт до Росії всього, що може бути використане для ведення бойових дій", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті МЗС Великої Британії.

"Йдеться про запчастини до літаків, радіообладнання, електронні компоненти, які можуть бути використані в російському ВПК і, зокрема, для виробництва безпілотників", - наголошується в документі.

Санкції запроваджено щодо компаній, які виробляють або ремонтують військову техніку: АТ "Изумруд", АТ "Завод Элекон", АТ "Ломо", АТ "Звезда", ТОВ "Завод Сокол"; 34 представників, пов'язаних із двома найбільшими російськими оборонними компаніями "Ростех" і "Алмаз-Антей", а також банків: це Банк Санкт-Петербург, Уралсиб (MOEX: USBN), "Зенит", МТС-Банк.

Крім того, до нового списку санкцій внесено і низку фізичних осіб.