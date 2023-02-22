Участь Росії в засіданнях ПА ОБСЄ не відповідає не просто міжнародним, а жодним людським принципам - Стефанчук

Офіційне зимове засідання Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ) за участю делегації Росії не відповідає ані принципам ОБСЄ, ані здоровому глузду, заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Бал за участі депутатів Росії в річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну - це недопустимо! Офіційне зимове засідання ПА ОБСЄ, де за столом опиняться делегації Росії та України, - неприпустимо. Це не відповідає ані принципам ОБСЄ, ані здоровому глузду", - сказав спікер у розмові з головою Національної ради Австрійської Республіки Вольфгангом Соботкою.

Стефанчук закликав Соботку донести до організаторів, що "бал у цей день є недоречним, а участь у ньому вбивць українського народу - неприпустимою".

"Україна закликала та закликає до міжнародної ізоляції РФ та виключення Росії з усіх міжнародних організацій. Світ чує та дослухається до України. Проте участь Росії в засіданнях ПА ОБСЄ, і особливо в ці жахливі для України дні, не відповідає не просто міжнародним, а жодним людським принципам", - наголосив голова ВР.

Як повідомлялося, раніше Стефанчук закликав президента Парламентської асамблеї ОБСЄ Маргарету Седерфельт скликати позачергове засідання Бюро Асамблеї та перенести зимове засідання з огляду на ймовірну присутність на ньому делегації Російської Федерації. Однак, як відомо, 23-24 лютого у Відні відбудеться засідання ПА ОБСЄ.