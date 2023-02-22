Політика

07:32 22.02.2023

Україна вже виграла свою боротьбу за відстоювання власної національної ідентичності – Мелоні

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Україна вже виграла свою боротьбу за відстоювання власної національної ідентичності, заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

"Вторгнення, яке почалося 24 лютого 2022 року, в думках його ініціатора мало тривати кілька днів, але все пішло не так, як очікувалося. Тому що, ймовірно, була недооцінена героїчна реакція народу (України – ІФ-У), готового зробити все, щоб захистити власну свободу, суверенітет і власну ідентичність", - заявила Мелоні на пресконференції у Києві з президентом України у вівторок.

Вона розповіла, що боротьба українського народу нагадала їй зародження Італійської держави.

"Тому що був період, коли про Італію говорили, що її, як нації та держави, не існує, що це лише географічна одиниця. Однак протягом національно-визвольного руху Рісорджименто Італію визнали - як державу, народ і націю", - сказала прем'єрка.

"Хочу сказати, що Україна вже виграла свою боротьбу за відстоювання власної національної ідентичності", - наголосила вона, а також розповіла у присутності журналістів, як читала в італійській газеті Corriere della Sera поетичну творчість молодого українського солдата перед відправкою на фронт про його любов до батьківщини.

"І мене це (його поезія – ІФ-У) спонукало до думки, що любов до батьківщини – це щось спонтанне. Твій розум не може превалювати над цими почуттями. І ми бачимо ці зусилля, які і ми, і ви доклали ( для своїх країн – ІФ-У). І ви теж нас багато навчили, Україно", - зазначила вона.

Прем'єр-міністр Італії також заявила, що її країна підтримує Україну з першого для російського вторгнення і продовжить працювати над пошуком виходу з війни.

"Жоден варіант миру, який би був несправедливим для України, не може вважатися справжнім миром. Жоден мир, який передбачає капітуляцію України, не може вважатися миром – це було б вторгнення. А воно – не мир. Перемога РФ не може вважатися миром. Це вторгнення. А програш України став би передумовою для вторгнення Росії в інші європейські країни. Ті, хто підтримує Україну у військовому сенсі – це ті, хто також докладає зусиль до миру. І ми цим опікуємося щодня", - резюмувала Мелоні.

 

 

Теги: #україна #боротьба #ідентичність #нація

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