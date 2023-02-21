Політика

19:57 21.02.2023

Рішення РФ про призупинення участі в Договорі зі США про скорочення та обмеження СНО є черговим провокаційним кроком з боку країни-агресора

1 хв читати
Рішення РФ про призупинення участі в Договорі зі США про скорочення та обмеження СНО є черговим провокаційним кроком з боку країни-агресора

Рішення Росії щодо призупинення участі у Договорі зі США про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО) є черговим провокаційним кроком з боку країни-агресора, вважає речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Рішення Російської Федерації про призупинення своєї участі в Договорі зі США про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, оголошене сьогодні, є черговим провокаційним кроком з боку держави-агресора", - цитує Ніколенка пресслужба дипвідомства у вівторок.

За словами спікера, РФ продовжує свідоме руйнування нинішньої архітектури ядерного роззброєння та нерозповсюдження.

"Підриваючи один із найважливіших міжнародних договорів у сфері контролю за ядерною зброєю, Росія робить черговий зухвалий виклик світовому співтовариству, підтверджує свою злочинну природу та подальші агресивні наміри щодо знищення міжнародного миру і безпеки", - наголосив Ніколенко.

Він уточнив, що риторика Москви щодо можливості застосування ядерної зброї є неприйнятною і ставить під загрозу безпеку всього світу.

"Закликаємо міжнародну спільноту дати рішучу відповідь на агресивну поведінку Росії, вжити термінових спільних заходів з метою запобігання і протидії будь-яким формам ядерного шантажу з боку держави-терориста", - підсумував спікер.

Теги: #мзс #договір #реакція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:09 21.02.2023
Кулеба про "мирний план" Китаю: Ван Ї поділився зі мною ключовими пунктами документа, зробимо висновки після отримання повного тексту

Кулеба про "мирний план" Китаю: Ван Ї поділився зі мною ключовими пунктами документа, зробимо висновки після отримання повного тексту

15:35 20.02.2023
МЗС України рішуче засуджує запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети, що впала на територію виключної економічної зони Японії

МЗС України рішуче засуджує запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети, що впала на територію виключної економічної зони Японії

16:31 18.02.2023
Глави МЗС країн "Великої сімки" домовилися про посилення санкцій проти РФ

Глави МЗС країн "Великої сімки" домовилися про посилення санкцій проти РФ

19:02 17.02.2023
Кулеба провів зустріч із пакистанським колегою, запросив долучитися до реалізації української "формули миру"

Кулеба провів зустріч із пакистанським колегою, запросив долучитися до реалізації української "формули миру"

19:38 16.02.2023
МЗС України вимагає від Financial Times негайно провести редакційне розслідування щодо появи матеріалів про нібито контрабанду зброї з України

МЗС України вимагає від Financial Times негайно провести редакційне розслідування щодо появи матеріалів про нібито контрабанду зброї з України

18:54 16.02.2023
Кулеба передав главі МЗС Канади пропозицію приєднатися до авіаційної коаліції

Кулеба передав главі МЗС Канади пропозицію приєднатися до авіаційної коаліції

19:31 15.02.2023
Глава Мінцифри вибачився за обшуки в MacPaw та виступив за закон "Маски-шоу стоп"

Глава Мінцифри вибачився за обшуки в MacPaw та виступив за закон "Маски-шоу стоп"

18:46 15.02.2023
Японія продовжила екстрену грантову допомогу у розмірі $550 тис. для підтримки України у зимовий період - МЗС

Японія продовжила екстрену грантову допомогу у розмірі $550 тис. для підтримки України у зимовий період - МЗС

14:10 14.02.2023
Україна розпочинає підготовку дипломатичних кадрів для Африки – Кулеба

Україна розпочинає підготовку дипломатичних кадрів для Африки – Кулеба

11:48 10.02.2023
Масовані авіаудари по Україні виглядають як реакція на успішну поїздку Зеленського до Європи - Маасікас

Масовані авіаудари по Україні виглядають як реакція на успішну поїздку Зеленського до Європи - Маасікас

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зараз переломний момент в історії, який визначить майбутнє на десятиліття

Адмінсуд заборонив діяльність Партії регіонів в Україні

Кулеба про "мирний план" Китаю: Ван Ї поділився зі мною ключовими пунктами документа, зробимо висновки після отримання повного тексту

Путін показав, що перспективних рішень немає і не буде, – Подоляк

Ізраїль та Україна підтримуватимуть тісні відносини - зустріч Зеленського з депутатами кнесету

ОСТАННЄ

Євродепутат Глюксманн: До російських пропагандистів треба ставитись як до військово-політичного керівництва, вони всі злочинці

Зараз переломний момент в історії, який визначить майбутнє на десятиліття

Байден і Дуда обговорили підтримку України та зміцнення НАТО – Білий дім

Зеленський призначив послів України в Португалії, Гвінеї-Бісау та Судані

Адмінсуд заборонив діяльність Партії регіонів в Україні

Порошенко: Наша спільна відповідь Путіну – більше зброї, санкцій, повалення путінського режиму та членство України в ЄС і НАТО

Боррель розповів, як представник Китаю запевнив його в тому, що Пекін не постачає озброєння Росії

Влада Румунії призупиняє діяльність Російського центру культури і науки

Новий прем'єр Молдови висловився за виведення російських військ із Придністров'я

Зеленський провів телефонну розмову із президентом Монголії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА