Рішення РФ про призупинення участі в Договорі зі США про скорочення та обмеження СНО є черговим провокаційним кроком з боку країни-агресора

Рішення Росії щодо призупинення участі у Договорі зі США про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО) є черговим провокаційним кроком з боку країни-агресора, вважає речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Рішення Російської Федерації про призупинення своєї участі в Договорі зі США про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, оголошене сьогодні, є черговим провокаційним кроком з боку держави-агресора", - цитує Ніколенка пресслужба дипвідомства у вівторок.

За словами спікера, РФ продовжує свідоме руйнування нинішньої архітектури ядерного роззброєння та нерозповсюдження.

"Підриваючи один із найважливіших міжнародних договорів у сфері контролю за ядерною зброєю, Росія робить черговий зухвалий виклик світовому співтовариству, підтверджує свою злочинну природу та подальші агресивні наміри щодо знищення міжнародного миру і безпеки", - наголосив Ніколенко.

Він уточнив, що риторика Москви щодо можливості застосування ядерної зброї є неприйнятною і ставить під загрозу безпеку всього світу.

"Закликаємо міжнародну спільноту дати рішучу відповідь на агресивну поведінку Росії, вжити термінових спільних заходів з метою запобігання і протидії будь-яким формам ядерного шантажу з боку держави-терориста", - підсумував спікер.