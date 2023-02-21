Політика

18:24 21.02.2023

Зеленський призначив послів України в Португалії, Гвінеї-Бісау та Судані

1 хв читати
Зеленський призначив послів України в Португалії, Гвінеї-Бісау та Судані

Президент України Володимир Зеленський у вівторок призначив послів України в Португалії, Гвінеї-Бісау та Судані.

Відповідні укази про призначення оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з указом №83/2023 Надзвичайним і Повноважним послом України в Республіці Судан за сумісництвом призначено українського посла в Арабській Республіці Єгипет Миколу Нагорного.

Згідно з указом №84/2023 Надзвичайним і Повноважним послом України в Республіці Гвінея-Бісау за сумісництвом призначено українського посла в Республіці Сенегал Юрія Пивоварова.

Згідно з указом №85/2023 Надзвичайним і Повноважним послом України в Португальській Республіці призначено Марину Михайленко.

Теги: #указ #посли #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:17 21.02.2023
Делегація конгресменів-республіканців США зустрілася з Зеленським у Києві

Делегація конгресменів-республіканців США зустрілася з Зеленським у Києві

15:04 21.02.2023
Російська армія нещадно вбиває мирне населення – Зеленський про обстріл Херсону

Російська армія нещадно вбиває мирне населення – Зеленський про обстріл Херсону

14:53 21.02.2023
Зеленський провів телефонну розмову із президентом Монголії

Зеленський провів телефонну розмову із президентом Монголії

10:43 21.02.2023
Ізраїль та Україна підтримуватимуть тісні відносини - зустріч Зеленського з депутатами кнесету

Ізраїль та Україна підтримуватимуть тісні відносини - зустріч Зеленського з депутатами кнесету

19:04 20.02.2023
Зеленський привітав нового главу Африканського Союзу: Розраховуємо на тісну співпрацю заради стабільності та миру

Зеленський привітав нового главу Африканського Союзу: Розраховуємо на тісну співпрацю заради стабільності та миру

18:54 20.02.2023
Будівництво об'єктів для зберігання електроенергії в Україні та власних зернових терміналів у ЄС, Азії та Африці стане пріоритетним у післявоєнному відновленні - Зеленський

Будівництво об'єктів для зберігання електроенергії в Україні та власних зернових терміналів у ЄС, Азії та Африці стане пріоритетним у післявоєнному відновленні - Зеленський

17:51 20.02.2023
Зеленський: Втрата Бахмуту означала б крок уперед для російської армії – до більших міст

Зеленський: Втрата Бахмуту означала б крок уперед для російської армії – до більших міст

16:16 20.02.2023
Об’єднання Китаю з Росією призвело б до світової війни - Зеленський

Об’єднання Китаю з Росією призвело б до світової війни - Зеленський

12:51 20.02.2023
Зеленський та Байден поспілкувалися тет-а-тет, обговорять ситуацію на фронті та подальшу підтримку України

Зеленський та Байден поспілкувалися тет-а-тет, обговорять ситуацію на фронті та подальшу підтримку України

12:15 20.02.2023
Зеленський та Байден зустрілися у Києві

Зеленський та Байден зустрілися у Києві

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зараз переломний момент в історії, який визначить майбутнє на десятиліття

Адмінсуд заборонив діяльність Партії регіонів в Україні

Кулеба про "мирний план" Китаю: Ван Ї поділився зі мною ключовими пунктами документа, зробимо висновки після отримання повного тексту

Путін показав, що перспективних рішень немає і не буде, – Подоляк

Ізраїль та Україна підтримуватимуть тісні відносини - зустріч Зеленського з депутатами кнесету

ОСТАННЄ

Рішення РФ про призупинення участі в Договорі зі США про скорочення та обмеження СНО є черговим провокаційним кроком з боку країни-агресора

Зараз переломний момент в історії, який визначить майбутнє на десятиліття

Байден і Дуда обговорили підтримку України та зміцнення НАТО – Білий дім

Адмінсуд заборонив діяльність Партії регіонів в Україні

Порошенко: Наша спільна відповідь Путіну – більше зброї, санкцій, повалення путінського режиму та членство України в ЄС і НАТО

Боррель розповів, як представник Китаю запевнив його в тому, що Пекін не постачає озброєння Росії

Влада Румунії призупиняє діяльність Російського центру культури і науки

Новий прем'єр Молдови висловився за виведення російських військ із Придністров'я

Кулеба про "мирний план" Китаю: Ван Ї поділився зі мною ключовими пунктами документа, зробимо висновки після отримання повного тексту

Путін показав, що перспективних рішень немає і не буде, – Подоляк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА