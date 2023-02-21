Зеленський призначив послів України в Португалії, Гвінеї-Бісау та Судані

Президент України Володимир Зеленський у вівторок призначив послів України в Португалії, Гвінеї-Бісау та Судані.

Відповідні укази про призначення оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з указом №83/2023 Надзвичайним і Повноважним послом України в Республіці Судан за сумісництвом призначено українського посла в Арабській Республіці Єгипет Миколу Нагорного.

Згідно з указом №84/2023 Надзвичайним і Повноважним послом України в Республіці Гвінея-Бісау за сумісництвом призначено українського посла в Республіці Сенегал Юрія Пивоварова.

Згідно з указом №85/2023 Надзвичайним і Повноважним послом України в Португальській Республіці призначено Марину Михайленко.