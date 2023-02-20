Міністр економіки Франції закликав МВФ виділити Україні 15 млрд євро та поглиблювати санкції проти Росії - ЗМІ

Міністр економіки Франції Бруно ле Мер у понеділок закликав МВФ надати Україні 15 мільярдів євро допомоги та посилити економічні санкції проти Росії напередодні фінансової зустрічі G20 цього тижня в Індії, пише французька Le Figaro.

"Окрім підтримки, яку надає Європа, крім підтримки, яку надають країни G7, важливо, щоб МВФ мобілізувався для України", - сказав Бруно ле Мер, наголосивши на "сумних роковинах" війни в Україні.

"Ми працюємо над програмою МВФ для України, яка може становити майже 15 мільярдів євро протягом чотирьох років", - сказав французький міністр.

Як повідомляє видання з посиланням на джерело в МВФ, Україна зможе просити фінансової підтримки, оскільки у МВФ вважають, що українська влада показала "тверду" роботу в межах Програми моніторингу.

За словами французького міністра, "економічні санкції є ефективними", оскільки "вони дали змогу практично вдвічі скоротити доходи Росії від нафти, вони уможливили повністю порушити російські виробничі ланцюжки, особливо в таких стратегічних галузях, як авіаційна чи автомобільна".

У п'ятницю, 24 лютого, у Бангалорі (Індія) відбудеться зустріч міністрів фінансів та керівників центробанків країн G20.

Раніше повідомлялося, що глава МВФ Крісталіна Георгієва перебуває у Києві. Україна та МВФ досягли домовленості щодо перегляду Програми моніторингу за участю Ради директорів. Наразі ці домовленості мають пройти затвердження керівництвом організації.