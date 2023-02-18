Систематичної допомоги Китаю Росії в обході санкцій немає

Позиція США залишається незмінною: Китай не повинен постачати Росії озброєння та техніку, допомагати обходити санкції, і Вашингтон уважно відстежує це питання, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Наскільки ми знаємо, систематичної допомоги в обході санкцій немає, але ми уважно стежимо", - сказав він на Мюнхенській безпековій конференції в суботу.

Водночас, Блінкен констатував, що Китай продовжує поширювати російський наратив, зокрема в ООН.

Держсекретар США та глава МЗС Німеччини Анналена Бербок наголосили, що стосовно війни Росії проти України не можна зберігати нейтралітет.

"Коли ви бачите агресора та жертву, нейтралітет неможливий, тому що ви мимоволі вибираєте бік агресора", - пояснила Бербок.

Вона зазначила, що наступного тижня відбудеться засідання Генасамблеї та Ради безпеки ООН, на якому Китай надасть пропозиції щодо миру. "Але виникає питання, а що це за мир", – наголосила міністр. За її словами, якщо це буде заклик припинити постачання озброєння та іншу підтримку України, це призведе до того, що Україна перестане існувати як незалежна держава.

Держсекретар США зазначив, що запропонований деякими варіант угоди про припинення вогню загрожує тим, що президент Росії Володимир Путін просто використає заморожений конфлікт і час для переозброєння армії, щоб знову напасти на Україну.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що немає сенсу говорити про план Китаю, не ознайомившись із ним.