Кулеба скоординував із держсекретарем США роботу щодо мобілізації підтримки майбутніх голосувань в ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із державним секретарем Ентоні Блінкеном, під час якої було скоординовано роботу щодо мобілізації підтримки голосувань в ООН.

"Я подякував Блінкену та США за підтримку України. Ми сповнені рішучості прискорити доставку військової допомоги. Ми також скоординували нашу спільну роботу з мобілізації підтримки майбутніх голосувань в ООН. Я повторив свій заклик до США розпочати навчання українських пілотів F-16", - написав Кулеба у твіттері в суботу.