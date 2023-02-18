Україна сподівається отримати запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук очікує, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна отримає запрошення до Північноатлантичного альянсу.

"Ми очікуємо, що на Вільнюському саміті Україна отримає таке запрошення (в НАТО - ІФ) і почне вже свій шлях до Альянсу", - сказав Стефанчук в ефірі національного телемарафону в суботу.

Він зазначив, що серед тем, які обговорюють на полях Мюнхенської конференції з безпеки, "питання, пов'язані із запрошенням України до НАТО".

Як повідомлялося, саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.