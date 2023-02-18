США та Франція продовжуватимуть підтримувати Україну доти, доки не буде досягнуто перемоги

Президент Франції Еммануель Макрон за результатами зустрічі з віцепрезидентом США Камалою Гарріс на полях Мюнхенської конференції з безпеки пообіцяв підтримку України доти, доки не буде досягнуто перемоги та миру.

“Сполучені Штати та Франція разом із нашими партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну доти, доки не буде досягнуто перемоги і мир не повернеться в Європу. Ми також підтримуємо мирний план президента Зеленського із десяти пунктів”, - написав Макрон у твіттері.