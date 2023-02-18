Політика

08:11 18.02.2023

США та Франція продовжуватимуть підтримувати Україну доти, доки не буде досягнуто перемоги

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США та Франція продовжуватимуть підтримувати Україну доти, доки не буде досягнуто перемоги

Президент Франції Еммануель Макрон за результатами зустрічі з віцепрезидентом США Камалою Гарріс на полях Мюнхенської конференції з безпеки пообіцяв підтримку України доти, доки не буде досягнуто перемоги та миру.

“Сполучені Штати та Франція разом із нашими партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну доти, доки не буде досягнуто перемоги і мир не повернеться в Європу. Ми також підтримуємо мирний план президента Зеленського із десяти пунктів”, - написав Макрон у твіттері.

 

 

 

Теги: #сша #підтримка #франція

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