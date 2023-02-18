Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек обговорили енергетичну ситуацію в Україні, дійшли висновку про перемогу у протистоянні з російським тиском на енергетичний сектор Європи.

"Я зустрівся з віцеканцлером Німеччини Робертом Хабеком, який також є великим другом України. Я подякував йому за вирішальну підтримку Німеччини у відновленні української енергосистеми, пошкодженої російськими ударами", – написав Кулеба у твіттері.

За його словами, "під час бесіди зійшлися на думці, що Путін уже повністю програв одну війну: свою енергетичну війну з Європою".