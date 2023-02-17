Україна сподівається на розмову Зеленського з лідером КНР Сі Цзіньпіном – Кулеба

Можливість проведення розмови президента України Володимира Зеленського з головою КНР Сі Цзіньпіном буде одним із питань, яке обговорюватиме міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з керівником Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю Ван І на полях Мюнхенської конференції з безпеки 18 лютого.

"Ми дуже хочемо, щоб відбулася розмова президента Зеленського з Сі Цзіньпіном. Будемо про це з ним також завтра говорити", - повідомив Кулеба на брифінгу журналістам, відповідаючи на питання про майбутню зустріч із Ван І.

За словами міністра, принцип територіальної цілісності держави є фундаментальним інтересом Китаю на міжнародній арені.

"І, власне, необхідність дотримання та захисту цього принципу є найбільшою спонукальною силою для Китаю – більшою, ніж аргументи якісь інші України, США чи інші. Тому сподіваюся на відверту розмову", – зазначив очільник МЗС.

Він уточнив, що ще ніколи не зустрічався з представниками Центрального комітету Китаю, хоч Ван І знає як міністра закордонних справ і саме з ним від початку війни підтримував контакти.

Кулеба також повідомив, що вже є кандидат на посаду посла України в Китаї, але "процедуру ще не запущено". Міністр не уточнив, про кого йдеться.