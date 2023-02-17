Стефанчук розраховує, що Мюнхенська конференція з безпеки стане ще одним продуктивним візитом для України

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує на продуктивність роботи Мюнхенської конференції з питань безпеки щодо України.

"Ми (представники української делегації – ІФ-У) братимемо участь в окремих панелях, присвячених питанням безпеки. Заплановано цілу низку двосторонніх зустрічей, тому я думаю, що це буде ще один продуктивний візит і для українського парламенту, і для України загалом. Але є також те, що грає не на користь України, – це час, тому для нас дуже важливо, щоб усе, про що тут говорити, якнайшвидше втілювалося: всі ці поставки, навчання, фінансова допомога. Тобто, щоб на це все – від моменту ухвалення рішення до моменту реалізації – йшло якнайменше часу", – сказав спікер у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Водночас, він зазначив, що за рік від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України кардинально змінилася риторика світових лідерів щодо обох країн.

"На цих зборах практично не говорять про Росію - на цих зборах всі говорять про Україну. Ще одна важлива тема - це "Глобальний південь". Позиція країн Африки, Азії, Латинської Америки щодо підтримки України також є на сьогодні пріоритетом. Але питання номер один – це завершення цієї жахливої війни в центрі Європи, до того ж – виключно перемогою України", – уточнив голова Верховної Ради.

Раніше Стефанчук пояснював, що на полях Мюнхенської конференції з безпеки (17-19 лютого) планує порушувати питання, зокрема, щодо постачання Україні зброї, посилення санкцій проти Російської Федерації та визнання її режиму терористичним, а також щодо створення спеціального трибуналу для залучення до відповідальності російських військових злочинців та реалізації Формули миру, ініційованої президентом України.