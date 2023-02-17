Правоохоронці повідомили про підозру в недекларуванні майна нардепу Королевській

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) спільно з детективами Національного бюро розслідувань України (НАБУ) в п'ятницю повідомив про підозру народному депутату V, VI та VIII, IX скликань Наталії Королевській в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до електронної декларації.

Як повідомляє пресслужба САП, дії депутата кваліфіковані за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

"Народний депутат у декларації за 2020 рік не вказала дві земельні ділянки в Обухівському районі загальною площею 0,829 га та вартістю понад 2,5 млн грн, а також житловий будинок та земельну ділянку, розташовані в Московській області РФ вартістю майже 1,8 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що загалом сума незадекларованих об'єктів нерухомого майна становить понад 4,315 млн грн, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

"З огляду на те, що місцеперебування нардепа не встановлено, про підозру їй повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України. Розслідування цих фактів розпочато на підставі висновку НАЗК", - наголосили в прокуратурі.

Водночас у повідомленні не вказують ім'я нардепа, проте джерело агентства "Інтерфакс-Україна" у правоохоронних органах повідомило, що йдеться про Наталію Королевську.