Ексдепутатці Королевській повідомлено про підозру в недекларуванні нерухомості на Київщині та в РФ

Антикорупційні органи України повідомили про підозру колишній народній депутатці Наталії Королевській у недекларуванні нерухомості в Київській області та в РФ.

"20 грудня 2023 року прокурор САП та детективи НАБУ повідомили про зміну раніше повідомленої підозри колишньому народному депутату, яка не задекларувала земельні ділянки на Київщині та рф. Наразі дії колишнього нардепа кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України", - йдеться в повідомленні САП у четвер.

За інформацією прокуратури, народна депутатка в декларації за 2020 рік не зазначила дві земельні ділянки в Обухівському районі загальною площею 0,829 га та вартістю понад 2,5 млн грн, а також житловий будинок та земельну ділянку, розташовані у Московській області РФ вартістю майже 1,8 млн грн.

"Сума незадекларованих об’єктів нерухомого майна становила понад 4,315 млн грн", - уточнюється в повідомленні.

Водночас, як наголошують у САП, у межах досудового розслідування було встановлено, що вартість незадекларованого майна набагато більша, ніж установлено спочатку, і становить майже 13,015 млн грн, що перевищує 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

"Зважаючи на те, що колишній нардеп переховується від слідства, про зміну підозри їй повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України", - зазначають у САП.

Розслідування цих фактів розпочато на підставі висновків НАЗК.

У повідомленні не зазначено імені колишньої нардепки, як стало відомо агентству, ідеться про Наталію Королевську.