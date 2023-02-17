Політика

14:34 17.02.2023

10-й пакет санкцій ЄС проти РФ має бути дієвим – Зеленський

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10-й пакет санкцій ЄС проти РФ має бути дієвим – Зеленський

10-й пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ має бути дієвим, заявив президент України Володимир Зеленський після переговорів у п'ятницю у Києві з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Давно настав час санкцій у ракетній галузі, зокрема в IT-сфері. Давно настав час санкцій в атомній галузі, проти пропагандистів РФ", - сказав він.

Зеленський також наголосив на необхідності зниження граничної ціни на постачання з РФ нафти та нафтопродуктів.

За його словами, під час переговорів "дуже багато говорили про співпрацю в енергетиці".

"Питна вода, сільське господарство та охорона здоров'я – це сфери, де Нідерланди можуть допомогти й допоможуть", - сказав Зеленський.

Теги: #санкції #зеленський

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