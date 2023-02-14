Зеленський обговорив зі главою МЗС Канади подальшу взаємодію у сфері безпеки та оборони

Президент України Володимир Зеленський обговорив із міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі під час її візиту до Києва подальшу взаємодію держав у сфері безпеки та оборони.

"Під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі розповів про першочергові потреби Сил оборони України. Детально обговорили подальшу взаємодію у сфері безпеки та оборони. Підтримка Канади української армії є неоціненною у ці важкі для нас часи", - написав Зеленський у телеграмі.

Він також висловив подяку уряду Канади та всьому канадському народу за тепле ставлення до українців та допомогу.