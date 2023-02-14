Стефанчук запропонував перенести зимове засідання ПА ОБСЄ через імовірну присутність росіян

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук закликав президента Парламентської асамблеї ОБСЄ (ПА ОБСЄ) Маргарету Седерфельт скликати позачергове засідання Бюро асамблеї та перенести зимове засідання через імовірну присутність на ньому делегації з Російської Федерації.

"Неприпустимою, кричущою є ситуація, коли делегації України та РФ опиняться за одним столом на офіційному засіданні ПА ОБСЄ. Особливо враховуючи те, що це засідання відбудеться у Відні саме 23-24 лютого, у річницю початку повномасштабної збройної агресії РФ. Тому як оперативний вихід із ситуації запропонував розглянути питання скликання позачергового засідання Бюро асамблеї та ухвалити рішення про перенесення зимового засідання ОБСЄ! Особисто я маю певні сигнали від партнерів про підтримку такого рішення", – написав спікер на своїй сторінці у фейсбуці у вівторок.

Він також наголосив, що Австрія як сторона, що приймає, не відмовила делегаціям Російської Федерації та Республіки Білорусь в отриманні віз для відвідування офіційного заходу ОБСЄ. Про це Стефанчук зазначив під час розмови із президентом ПА ОБСЄ Маргаретою Седерфельт.

"Зараз ПА ОБСЄ опинилася у кризовій ситуації. На попередньому засіданні у Варшаві постійний комітет не ухвалив змін до правил процедури асамблеї. Закликав Маргарету Седерфельт посилити роботу з організації процесу ухвалення постійним комітетом рішення, яке уможливить припинення участі у роботі органів асамблеї парламентської делегації країни-агресора", - додав голова ВР.