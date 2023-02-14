Україна розпочинає підготовку дипломатичних кадрів для Африки – Кулеба

На базі Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України розпочинається комплексний чотириденний навчальний онлайн-курс для дипломатів із країн Африки, курс продовжить "ренесанс відносин" України та країн Африки, зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Під час мого турне наші африканські партнери виявили неабиякий інтерес у вивченні українського дипломатичного досвіду. За рік протидії повномасштабному вторгненню Росії Україна зарекомендувала себе як беззаперечний міжнародних лідер у сферах комунікацій, публічної дипломатії, боротьби з дезінформацією та антикризового реагування. Навчальний курс, який розробило МЗС України, продовжить ренесанс відносин України та країн Африки, а також стане нашим практичним внеском у зміцнення стійкості країн Африканського континенту", - наводить слова Кулеби пресслужба МЗС.

У рамках курсу "Безпека та дипломатія у воєнний час. Український досвід" понад 200 дипломатів з таких країн, як Нігерія, Кенія, Ефіопія, Сомалі, Кот-д'Івуар, ПАР, Ботсвана, Мозамбік та Сенегал, матимуть унікальну можливість запозичувати досвід українських дипломатів-практиків, провідних науковців-міжнародників і експертів аналітичних центрів.

За словами Кулеби, в рамках активізації відносин з Африкою МЗС України планує провести у 2023 році серію аналогічних навчальних курсів для низки інших африканських країн.