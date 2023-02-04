Зеленський обговорив із Сунаком різнобічну підтримку України в короткій і тривалій перспективі

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

"У розмові з прем'єр-міністром Сунаком подякував за старт тренувань українських екіпажів на Challenger. Також говорили про подальше розширення можливостей української армії, різнобічну підтримку України на коротку і тривалу перспективу. Окремо наголосив: представникам агресора не місце на Олімпійських іграх у Парижі", - написав Зеленський у Twitter.