Політика

18:58 03.02.2023

Зеленський: Ми дуже зацікавлені, щоб РФ не мала можливості обходити санкції завдяки іншим державам

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Зеленський: Ми дуже зацікавлені, щоб РФ не мала можливості обходити санкції завдяки іншим державам

 Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні зацікавлені в тому, щоб Росія не мала можливості обходити санкції за сприяння сторонніх держав.

"Ми дуже зацікавлені в тому, щоб Росія не мала можливості відновити оборонне виробництво. А вони це роблять завдяки іншим державам. Тому для нас дуже важливо, щоб вони (РФ – ІФ-У) не знаходили можливості обходити санкції. Але вони обходять деякі з них", - заявив Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС.

Він зазначив, що в Україні щоденно відстежують процес співробітництва таких держав із Росією, а факти передають колегам із ЄС.

"Ми хочемо, щоб на них реагували. І я вірю, що все так і буде", – заявив він.

"І я, чесно кажучи, обурений державами, які начебто є нашими партнерами, а фінансово є партнерами у цій війні для Росії. На жаль", - наголосив президент.

Зеленський також заявив, що в 10-му санкційному пакеті мають бути санкції проти російського "Росатому".

"Росія окупувала нашу АЕС в Енергодарі. Шість блоків. Наших людей і керівництво станції. Це сучасне рабство по-російськи. Вони не відпускають фахівців. Примушують змінити громадянство. Примусово відправляють їхніх дітей на територію РФ. Так сталося з деякими працівниками цієї АЕС. Представники "Росатому" приїжджали на АЕС. Вони навіть не приховують цього", - сказав він.

"І тому ми справді хочемо, щоб деякі держави ЄС, які досі не хочуть запроваджувати санкції проти "Росатому" та його керівництва, зрозуміли – а якщо їхніх дітей візьмуть, посадять до автобуса й силою вивезуть до Росії?", - зазначив Зеленський.

Тому, за його словами, за таку силову депортацію потрібно щонайменше накладати санкції.

Теги: #санкції #зеленський

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