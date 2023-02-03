Десятий пакет санкцій ЄС передбачає обмеження на EUR10 млрд - фон дер Ляєн

Десятий пакет санкцій Європейського Cоюзу проти РФ, який має бути прийнятий до 24 лютого, передбачає обмеження на EUR10 млрд, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Росія та її народ, економіка вже платять високу ціну через санкції. Десятий пакет санкцій вже в дорозі, ми маємо намір його ухвалити до 24 лютого. Він приблизно вартістю EUR10 млрд. Це значний пакет санкцій", - сказала фон дер Ляєн на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Євроради в Києві в п'ятницю.

Вона додала, що мета пакета - зосередитись на технологіях, які можуть бути використані російською воєнною машиною.

"Іншими словами, ми глибше дивимося на компоненти, знайдені, наприклад, у безпілотниках, щоб переконатися, що РФ не матиме доступу до них. Наприклад, для виробництва безпілотників чи постачання з Ірану", - сказала голова Єврокомісії.

За її словами, важливою темою пакета також буде обхід санкцій, буде висунуто пропозиції для протидії цьому.