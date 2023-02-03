Арахамія закликав СБУ під час ізолювання корупційних проявів у Міноборони не порушувати нормальної роботи відомства під час війни

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликає Службу безпеки України уважно відстежувати корупційні прояви у Міністерстві оборони України та негайно ізолювати їх законними способами, не порушуючи нормальної роботи військового відомства під час війни.

"Як член Комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки знаю багатьох професійних, патріотичних та відданих Україні людей, які працюють у Міністерстві оборони. У багатьох бойовий досвід із 2014 року. У багатьох із них прямо в кабінетах стоять ліжка, бо вони живуть і працюють у Міністерстві майже цілодобово, бо не хотілося б, щоб усіх цих світлих людей облили брудом через те, що якісь покидьки вирішили наживатися на війні, тому закликаю Службу безпеки України уважно відстежувати корупційні прояви всередині Міністерства та негайно ізолювати їх законними способами, не порушуючи при цьому нормальної роботи інституту під час війни", – написав він у своєму телеграм-каналі у п'ятницю.

Арахамія нагадав, що за останні тижні в мережі розгорілося багато скандалів навколо Міністерства оборони України. Частина з них є абсолютно виправданою і за ними вже є судові рішення. А деякі з огляду на час, факти та обставини цілком можуть бути інспіровані нашим ворогом.

"З огляду на важливість цього органу під час війни, ми маємо максимально тверезо і розважливо дивитися на ситуацію і в гонитві за справедливістю не погіршити наші міжнародні позиції напередодні передбачуваного контрнаступу РФ", - додав парламентар.