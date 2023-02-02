Україна розраховує на позитивну проміжну оцінку Єврокомісії навесні та позитивні рішення вже у жовтні 2023 року - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що Україна розраховує на позитивну проміжну оцінку Європейської комісії навесні та позитивні рішення вже у жовтні 2023 року.

"Ми вдячні колегам із Єврокомісії за те, що ви погодилися навесні провести проміжну оцінку, для нас це дуже важливо. Ми також розраховуємо на великі та позитивні рішення у жовтні цього року", - сказала Стефанішина на спільному засіданні уряду України та Єврокомісії у четвер у Києві.

Вона висловила сподівання, що проміжна оцінка буде позитивною, і заявила, що вона дасть змогу конкретніше спланувати роботу з реалізації рекомендацій.