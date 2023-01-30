Політика

18:38 30.01.2023

Стефанчук відвідає Францію з офіційним візитом

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Стефанчук відвідає Францію з офіційним візитом

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук з 30 січня по 2 лютого перебуватиме з офіційним візитом у Французькій Республіці, повідомляє пресслужба апарату парламенту.

Програма візиту передбачає участь спікера в пленарних засіданнях парламенту Франції та верхньої палати парламенту.

Крім того, заплановано низку двосторонніх зустрічей, зокрема з президентом Французької Республіки, прем'єр-міністром, головами об'єднаної палати парламенту Франції – національних зборів і сенату, з керівництвом і членами парламентських комітетів з питань оборони, іноземних і європейських справ, парламентської групи дружби Франція-Україна.

Голова Верховної Ради також виступить зі зверненням до французьких колег на засіданнях кожної палати парламенту Франції.

Теги: #франція #стефанчук

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