Україні не відома причина вибухів на іранських об'єктах - речник МЗС

Україні не відома причина вибухів на іранських об'єктах, проте Київ неодноразово застерігав Тегеран, що наслідки за підтримку агресії проти України будуть значно масштабнішими, ніж вигода від співпраці з РФ, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

На своїй сторінці у фейсбуці Ніколенко прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що тимчасового повіреного України сьогодні викликали на зустріч до МЗС Ірану.

"Україна неодноразово застерігала Іран: наслідки за підтримку агресії проти України будуть набагато масштабніші, ніж вигода від співпраці з Росією. Нам не відома причина вибухів на іранських об‘єктах. Але, як каже перська народна мудрість: не роби іншому зла - і собі не нашкодиш", - написав речник МЗС.

Раніше Reuters із посиланням на інформаційне агентство Tasnim повідомило, що Іран викликав тимчасового повіреного у справах України в Тегерані в понеділок через коментарі його країни щодо удару безпілотника по військовому заводу в центральній іранській провінції Ісфахан.

Як пишуть ЗМІ, йдеться про пост у твіттері радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам. Паніка в РФ: нескінченна мобілізація, ПРО в Москві, окопи на відстані 1000 км, підготовка бомбосховищ. Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала", – написав він 29 січня.

Офіційний представник США повідомив агентству Reuters, що, ймовірно, за атакою стоїть Ізраїль.

Як повідомлялося, у ніч на 29 січня військові об'єкти Ірану були атаковані невідомими безпілотниками.