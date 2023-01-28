Політика

19:10 28.01.2023

Трамп розпочинає передвиборчу кампанію

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Трамп розпочинає передвиборчу кампанію

Колишній президент США Дональд Трамп у суботу проводить перші передвиборчі мітинги, понад два місяці тому він оголосив про намір брати участь у боротьбі за пост глави держави.

За повідомленням Associated Press, у нього заплановано одразу два мітинги на день: один у Нью-Гемпширі, а другий - у Південній Кароліні. Йдеться про штати, які серед перших проводять праймеріз Республіканської партії – звідси інтерес до них Трампа.

Наразі Трамп – єдиний республіканець, який заявив про намір боротися за висування кандидатом у президенти від своєї партії. Однак, очікується, що протягом найближчих місяців у нього з'являться серйозні суперники. Так, рішення брати участь у передвиборчих перегонах може прийняти губернатор Флориди Рон Десантіс, який користується великою популярністю. Обдумують участь у праймеріз колишній віцепрезидент США Майк Пенс та експостпред США при ООН Ніккі Гейлі. Кандидатури, крім цих політичних "важкоатлетів", можуть висунути і менш відомі політики-республіканці.

Трамп не зміг домогтися переобрання у 2020 році, поступившись нинішньому главі держави Джо Байдену. При цьому республіканець досі стверджує, що виграти йому завадили лише порушення під час голосування. Незважаючи на поразку, Трамп усі ці роки залишався найбільш впливовим представником Республіканської партії. Ситуація дещо змінилася в листопаді 2022 року, коли низка підтримуваних Трампом політиків не змогла виграти на виборах до Конгресу США. У результаті республіканці, всупереч багатьом прогнозам, не відвоювали більшість у Сенаті і лише з великими труднощами отримали більшість у Палаті представників. Тоді багато ЗМІ у США припустили, що саме через Трампа партія не змогла здобути більш переконливу перемогу. Опитування показували зниження популярності колишнього президента і, навпаки, зростання популярності Десантіса.

Проте за останні тижні ситуація стала змінюватися: Трамп, згідно з декількома опитуваннями, впевнено випереджає Десантіса за популярністю серед республіканського електорату.

Президентські вибори відбудуться у США у 2024 році. До цього і демократи, і республіканці мають обрати, хто буде їх кандидатом.

 

 

Теги: #сша #вибори #трамп

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