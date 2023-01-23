Політика

17:44 23.01.2023

Нардепи очолили два комітети в ПАРЄ

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Нардепи очолили два комітети в ПАРЄ

Члени постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи Євгенія Кравчук та Марія Мезенцева (фракція "Слуга народу") очолили комітети ПАРЄ.

"Щойно мене обрали головою комітету культури, науки, освіти та медіа ПАРЄ. А Марія Мезенцева стала головою комітету з гендерної рівності та недискримінації", - повідомила Кравчук у понеділок у фейсбуці.

Нардеп пообіцяла зробити все можливе, щоб активізувати міжнародні механізми на захист світової та української культурної спадщини.

"Як доповідачка з теми "Протидія стиранню культурної ідентичності під час війни та миру" також докладу зусиль, щоб покращити моніторинг Ради Європи за переміщенням культурних цінностей; ізолювати Росію від міжнародного академічного та культурного середовища; забезпечити цілісну підтримку країнами Ради Європи зусиль у сфері правосуддя стосовно всіх злочинів, які зачіпають культурну спадщину", - пообіцяла Кравчук.

Вона наголосила, що вперше Україна матиме таке потужне одночасне представництво в керівних органах ПАРЄ.

Як повідомлялося, Мезенцева очолює постійну делегацію українського парламенту в ПАРЄ.

Зимова сесія ПАРЄ відкрилася в понеділок у Страсбурзі (Франція).

 

Теги: #кравчук #парє #мезенцева

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