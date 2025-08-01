При розділені Мінкультури не треба плутати страткомунікації та інформполітику - Кравчук

Фото: https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/

Заступник голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") заявляє, що при розділені Міністерства культури не треба плутати стратегічні комунікації та інформаційну політику.

"Тетяна підтвердила, що стратегічні комунікації будуть виведені із міністерства. Важливо при цьому зберегти кадровий потенціал, зокрема і Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, а також не плутати стратком та інформаційну політику", - написала вона в мережі Facebook по результатам зустрічі Комітету гуманітарної та інформаційної політики із в.о міністра культури та стратегічних комунікацій Tетяною Бережною.

Кравчук зазначила, що як голова профільного підкомітету готова долучатись до пошуку оптимальної моделі.

В кінці липня вона заявляла, що не відомо, коли відбудеться розділення Міністерства культури і стратегічних комунікацій, так як для цього потрібно голосування за призначення міністра у Верховній Раді.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що уряд планує згодом виокремити інформаційну політику та стратегічні комунікації в окремий напрямок із чітким мандатом і ресурсами, щоб "фокусовано працювати над інформаційною стійкістю країни".