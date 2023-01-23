Політика

16:25 23.01.2023

Латвія знизить рівень диппредставництва в Росії та відкличе посла

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Латвія знизить рівень диппредставництва в Росії та відкличе посла

Латвія вирішила знизити рівень дипломатичного представництва в Росії та відкликати з 24 лютого посла в Москві Маріса Рієкстінша, повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс.

Раніше Росія ухвалила рішення про видворення естонського посла Маргуса Лайдре та зниження рівня взаємного дипломатичного представництва до рівня тимчасового уповноваженого діловода.

За словами Рінкевичса, на знак солідарності з Естонією з 24 лютого Латвія зменшить рівень дипломатичного представництва в Росії до тимчасового уповноваженого діловода, відповідно запитавши від Росії аналогічних дій.

Як повідомив радник міністра закордонних справ Мартінш Дрегеріс, посла Росії в Латвії в понеділок запросили до МЗС для інформування про прийняте рішення щодо зниження рівня дипломатичного представництва.

11 січня Естонія повідомила послу Росії Володимиру Липаєву про рішення до 1 лютого скоротити штат посольства в Таллінні до восьми дипломатів та 15 адміністративно-технічних та обслуговуючих співробітників.

Теги: #рф #латвія #диппредставництва

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