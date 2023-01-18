Десятий пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по Росії та її воєнному гаманцю - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про неприйнятність зняття санкцій із соратників президента РФ Володимира Путіна та закликав зробити десятий пакет санкцій сильнішим та дієвішим.

"Пропозиції Угорщини щодо зняття санкцій із дев'яти соратників Путіна неприйнятні", - написав Кулеба у твіттері в середу.

"Натомість десятий пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по Росії та її воєнному гаманцю: суворі санкції щодо ракетної та безпілотної промисловості, окремих осіб, енергетики, банків, ЗМІ та ІКТ, а також нові санкції щодо Ірану", - наголосив він.

Впровадження десятого пакета санкцій ЄС проти РФ анонсовано 17 січня головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. За її словами, десятий пакет буде здебільшого "зосереджений на тому, щоб закрити лазівки, покінчити з обходами (санкцій - ІФ-У) і мати величезні наслідки для тих, хто обходить санкції Євросоюзу"