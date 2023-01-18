Політика

19:26 18.01.2023

Десятий пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по Росії та її воєнному гаманцю - Кулеба

1 хв читати
Десятий пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по Росії та її воєнному гаманцю - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про неприйнятність зняття санкцій із соратників президента РФ Володимира Путіна та закликав зробити десятий пакет санкцій сильнішим та дієвішим.

"Пропозиції Угорщини щодо зняття санкцій із дев'яти соратників Путіна неприйнятні", - написав Кулеба у твіттері в середу.

"Натомість десятий пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по Росії та її воєнному гаманцю: суворі санкції щодо ракетної та безпілотної промисловості, окремих осіб, енергетики, банків, ЗМІ та ІКТ, а також нові санкції щодо Ірану", - наголосив він.

Впровадження десятого пакета санкцій ЄС проти РФ анонсовано 17 січня головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. За її словами, десятий пакет буде здебільшого "зосереджений на тому, щоб закрити лазівки, покінчити з обходами (санкцій - ІФ-У) і мати величезні наслідки для тих, хто обходить санкції Євросоюзу"

 

 

Теги: #рф #пакет #санкції #десятий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:58 18.01.2023
Російське суспільство має визнати свої помилки та поважати Статут ООН

Російське суспільство має визнати свої помилки та поважати Статут ООН

19:06 18.01.2023
Україна наполягає на санкціях до "Росатома" та обмеженні прав Росії в МАГАТЕ - Шмигаль

Україна наполягає на санкціях до "Росатома" та обмеженні прав Росії в МАГАТЕ - Шмигаль

07:22 18.01.2023
Найближчими днями Путін може оголосити про другу хвилю мобілізації

Найближчими днями Путін може оголосити про другу хвилю мобілізації

23:01 17.01.2023
Після форуму в Давосі у світі побільшає прихильників створення трибуналу з російської агресії

Після форуму в Давосі у світі побільшає прихильників створення трибуналу з російської агресії

14:27 17.01.2023
Російські туристи перестали отримувати шенгенські візи на термін понад рік

Російські туристи перестали отримувати шенгенські візи на термін понад рік

20:56 16.01.2023
Україна чекає від Австрії розслідування інциденту з вивезенням українських дітей з Австрії до Росії

Україна чекає від Австрії розслідування інциденту з вивезенням українських дітей з Австрії до Росії

18:26 16.01.2023
Новинський до запровадження Україною санкцій передав свої активи у траст і вийшов із бенефіціарів Smart Holding

Новинський до запровадження Україною санкцій передав свої активи у траст і вийшов із бенефіціарів Smart Holding

21:29 15.01.2023
Українські санкції діятимуть у Європі та світі

Українські санкції діятимуть у Європі та світі

14:49 15.01.2023
Зеленський підписав указ про введення персональних санкцій проти 198 діячів російської культури і медіасфери

Зеленський підписав указ про введення персональних санкцій проти 198 діячів російської культури і медіасфери

14:31 15.01.2023
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВВІВ САНКЦІЇ ПРОТИ 198 РОСІЯН, СЕРЕД НИХ МУЗИЧНИЙ КРИТИК СОСЄДОВ І КОЛИШНЯ УКРАЇНСЬКА ТЕЛЕВЕДУЧА ПАНЧЕНКО

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВВІВ САНКЦІЇ ПРОТИ 198 РОСІЯН, СЕРЕД НИХ МУЗИЧНИЙ КРИТИК СОСЄДОВ І КОЛИШНЯ УКРАЇНСЬКА ТЕЛЕВЕДУЧА ПАНЧЕНКО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генсек НАТО: Надання Україні зброї – єдиний шлях до миру

Дуда закликав союзників посилити військову підтримку України: найближчим часом настане вирішальний момент війни

Шольц: Щоб війна в Україні закінчилася, російська агресія має зазнати невдачі

Зеленський подякував прем'єру Канади за новий пакет допомоги - 200 бронемашин Senator

У МЗС України відповіли Лаврову: Подобається це комусь у Кремлі чи ні, але Росії доведеться виконувати Формулу миру

ОСТАННЄ

Генсек НАТО: Надання Україні зброї – єдиний шлях до миру

Дуда закликав союзників посилити військову підтримку України: найближчим часом настане вирішальний момент війни

Шольц про передачу танків Leopard в Україну: Ми ніколи не робимо щось самі

Шольц: Щоб війна в Україні закінчилася, російська агресія має зазнати невдачі

Зеленський подякував прем'єру Канади за новий пакет допомоги - 200 бронемашин Senator

Євросоюз підтримує плани постачання країнами ЄС танків Україні - представник Борреля

У МЗС України відповіли Лаврову: Подобається це комусь у Кремлі чи ні, але Росії доведеться виконувати Формулу миру

Украина в 2022г сократила валютную выручку от экспорта черных металлов более чем наполовину

Членство України в НАТО було б "відповідним результатом" російського вторгнення - Кісінджер

Вразливою ланкою в архітектурі європейської безпеки, окрім України, є Західні Балкани – президент Північної Македонії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА