Політика

16:36 17.01.2023

Зеленський обговорив зі Штайнмаєром ситуацію на фронті, нарощування оборонної підтримки України та реалізацію формули миру

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Зеленський обговорив зі Штайнмаєром ситуацію на фронті, нарощування оборонної підтримки України та реалізацію формули миру

 Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок зустріч у форматі відеоконференції з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

"Під час зустрічі у форматі відеоконференції з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром обговорили ситуацію на фронті, необхідність нарощування оборонної підтримки України, дипломатичний процес реалізації української формули миру", - повідомив Зеленський у своєму телеграмі.

Він наголосив, що Україна цінує ухвалені на початку поточного року важливі оборонні рішення керівництва Німеччини, а також вагому підтримку у гуманітарній, фінансовій та оборонній сферах від початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Дякую за всебічну допомогу Німеччини українцям. За допомогу, яка зробила нашу армію сильнішою, за фінансову підтримку. Окремо хочу подякувати громадянам Німеччини за прихисток українців у цей важкий період", - сказав президент України.

Як повідомляє пресслужба президента України, переговори лідерів відбулися у день 31-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Німеччиною.

Вони рішуче засудили російський ракетний та дроновий терор проти мирного населення і руйнування критичної інфраструктури в Україні. З огляду на це Володимир Зеленський наголосив на допомозі Німеччини у посиленні протиповітряної оборони України системою IRIS-T, яка дуже добре показала себе у захисті неба та порятунку людей, а також рішення про надання Україні ЗРК Patriot та бойових машин піхоти Marder.

Президент України також високо оцінив допомогу ФРН за лінією міжрегіональної та міжміської взаємодії: "Наш патронат над українсько-німецькою мережею муніципалітетів дає свої результати. Бачимо це з обсягів взаємодії між містами наших держав".

Зеленський окремо подякував німецькій стороні за рішення Бундестагу про визнання голодомору геноцидом українського народу.

Лідери висловили сподівання на якнайшвидше повернення миру на українську землю.

 

 

Теги: #штайнмаєр #зеленський

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